Киевляне просят установить скамейки на станциях метро: часами сидят на полу во время тревоги (фото)

Петиция набрала необходимое количество голосов, теперь ее должны рассмотреть в Киевсовете.

Жители Киева просят местные власти установить скамейки на всех станциях метро. Поскольку они используются как укрытие во время воздушной тревоги, и люди вынуждены часами сидеть на холодном полу или стоять.

Соответствующая петиция на сайте Киевсовета набрала необходимое количество голосов – 6 тысяч, теперь ее должны рассмотреть.

"Сотни киевлян в укрытии на станции метро "Театральная" часами стоят и сидят на каменном полу. Десяток скамеек есть только на выходе к поездам, но и они есть не на каждой станции метро в Киеве", — написала киевлянка Леся Падалка в Сети и показала фото.

Фото: Леся Падалки

Фото: Леся Падалки

Фото: Леся Падалки

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, в Киеве 20 октября на большинство троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. Это позволит городу сэкономить электроэнергию. Полный список изменений в движении транспорта можно посмотреть здесь.

Первая медицинская помощь на 15 станциях киевского метро

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