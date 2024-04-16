Киевляне прокомментировали инициативу Макрона о перемирии в Украине на время Олимпиады-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей инициативе по прекращению огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в том числе войны в Украине, на время проведения Олимпийских игр-2024 в Париже с 26 июля по 11 августа. Макрон сказал, что рассчитывает на помощь президента Китая Си Цзиньпиня в этом вопросе.

Жители Киева в эфире канала "КИЕВ24" прокомментировали инициативу президента Франции.

"Думаю, нет. Чего ждать от террористов. С террористами нельзя договариваться".

"Я считаю, что одна Франция ничего не решает на мировой арене, нужна поддержка других стран. И не только поддержка, а какие-то конкретные, решительные действия… просто слова ничего не изменят".

"Это нереально – договориться с террористами".

"Россия точно не будет соблюдать перемирие, потому что это у них в крови, они никогда не смогут прекратить…".

Напомним, Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования "конфликта в Украине".

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