Киевляне проголосовали за переименование площади Льва Толстого: какое название выбрали

Решение о переименовании площади в скором времени планируют принять в горсовете.

В приложении "Киев Цифровой" 20 тысяч граждан проголосовали за переименование площади Льва Толстого на площадь Украинских Героев. Соответствующий проект решения планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба горсрвета.

"Площадь Украинских Героев – это олицетворение всех украинских героев, как в прошлом, так и в настоящем. Мы все безгранично гордимся воинами Вооруженных Сил Украины, которые героически защищают нашу Родину", — отметила депутат Олеся Пинзеник.

По ее словам, украинскими героями являются также врачи, волонтеры, пожарные и земледельцы, которые выполняют свои обязанности в условиях войны. Депутат уверена, что вопрос переименования площади Льва Толстого объединит сессионный зал, а площадь Украинских Героев появится в центре столицы.

Ранее мы сообщали, что киевляне проголосовали за новые названия станций метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

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