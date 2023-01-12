Киевляне проголосовали за новые названия станциям метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого"

В то же время киевляне поддержали переименование улицы Льва Толстого в честь гетмана Павла Скоропадского.

В приложении " Киев Цифровой " завершилось голосование за новые названия для нескольких улиц и станций метро в Киеве.

Очередное электронное голосование по дерусификации и деколонизации киевской топонимики длилось с 4 по 11 января включительно.

Пользователи сервиса поддержали четыре из пяти предложений, вынесенных на голосование.

В частности, проголосовали за переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую" (76%), а "Площади Льва Толстого" — в "площадь Украинских Героев" (83%).

В то же время киевляне поддержали переименование улицы Льва Толстого в честь гетмана Павла Скоропадского.

Чтобы избежать дублирования названий, предлагали также переименовать улицу Павла Скоропадского в Печерском районе в честь бывшего городского головы Киева Александра Омельченко. Это предложение киевляне не поддержали, за проголосовали только 26%.

88% участников голосования согласились с тем, чтобы бульвар Перова стал Воскресенским проспектом, а проспект Освободителей получил название в честь украинского художника и соучредителя Украинской академии искусств Георгия Нарбута.

Также 90% поддержали предложение дать будущей станции метро, которая должна была называться "Проспект Правды", название "Варшавская" (станция будет располагаться рядом с Варшавским жилмассивом).

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" с августа 2022 года можно голосовать за электронные петиции.

Дерусификация столицы: когда ждать переименования улиц и названий метро

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