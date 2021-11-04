Киевляне продолжают стоять в длинных очередях на вакцинацию: фото

Всего в Киеве работает 57 пунктов массовой вакцинации.
В Киеве после введения "красной" эпидемиологической зоны местные жители начали массово атаковать пункты вакцинации. Сегодняшний день, 4 ноября, не стал исключением.
Фотографии заполненных центров вакцинации киевляне публикуют в соцсетях.
С самого утра огромные очереди выстроились в строительном гипермаркете на улице Полярная — там работает одна из многочисленных локаций, в которой киевляне могут бесплатно иммунизироваться. Очередь из желающих сделать дозу вакцины растянулась на несколько десятков метров.
Отметим, что в Киеве работает 57 пунктов массовой вакцинации. В большей степени они оборудованы в центрах предоставления административных услуг и в торговых центрах. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.
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