Киевляне продолжают стоять в длинных очередях на вакцинацию: фото

Всего в Киеве работает 57 пунктов массовой вакцинации.

В Киеве после введения "красной" эпидемиологической зоны местные жители начали массово атаковать пункты вакцинации. Сегодняшний день, 4 ноября, не стал исключением.

Фотографии заполненных центров вакцинации киевляне публикуют в соцсетях.

С самого утра огромные очереди выстроились в строительном гипермаркете на улице Полярная — там работает одна из многочисленных локаций, в которой киевляне могут бесплатно иммунизироваться. Очередь из желающих сделать дозу вакцины растянулась на несколько десятков метров.

Отметим, что в Киеве работает 57 пунктов массовой вакцинации. В большей степени они оборудованы в центрах предоставления административных услуг и в торговых центрах. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

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