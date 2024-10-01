Киевляне получат дополнительные выплаты ко Дню защитников и защитниц: кто и сколько

Бюджетом предусмотрено выделение более 1,4 млрд грн в выплаты 2024 года.

Киевляне могут получить дополнительные выплаты ко Дню защитников и защитниц, 1 октября.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслан Светлый.

Он пояснил, что речь идет об единовременной материальной помощи. По его словам, она уже выплачена 59 тысячам человек в размере от 1200 до 2500 грн.

"Это киевляне с 1, 2, 3 группой инвалидности, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. А также члены семей погибших киевлян", – отметил он.

Он добавил, что бюджетом предусмотрено выделение более 1,4 млрд грн в выплаты 2024 года.

Напомним, Владимир Зеленский в День защитников и защитниц рассказал, из чего состоит путь к победе Украины.

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