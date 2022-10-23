Киевляне не экономят электроэнергию: в КГГА призывают отказаться от обогревателей

Использование электрообогревателей перегружает систему, в которой катастрофически не хватает электроэнергии.

Жители Киева не экономят электроэнергию, а наоборот – включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети. Потому в столице решили начать отопительный сезон, чтобы сократить потребление электричества.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает "Экономическая правда".

"Мы вынуждены начать отопительный сезон, потому что люди обогреваются электроприборами. Погода будет не очень холодная, для экономии газа можно было бы подождать, но как бы мы ни просили, люди обогреваются электроприборами. Это перегружает систему, в которой катастрофически не хватает электроэнергии", – отметил Пантелеев.

Он рекомендовал киевлянам не использовать электрические обогреватели.

"В случае возможных проблем электрообогреватели не являются спасением, потому что они быстро выводят из строя общую энергосистему. Страна живет и работает в графике аварийных отключений, поэтому с электроприборами нужно быть очень осторожным, минимизировав их использование. Покупать их сейчас, на мой взгляд, нет смысла", – советует заместитель председателя КГГА.

Напомним, 22 октября в Киеве начался отопительный сезон.

Самая тяжелая зима

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 88%, несмотря на то, что Россия в последние недели почти ежедневно атакует ракетами объекты критической инфраструктуры.

Денис Шмигаль также подчеркнул, что украинцы должны подготовиться к тяжелой зиме, приобрести ряд необходимых вещей.

Для экономии Кабмин планирует "прикрутить" батареи на 2 градуса.

В Украине заработал государственный интернет магазин по продаже дров для населения. Украинцы могут приобрести дрова в государственном интернет-магазине – на одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в большинстве областей Украины начнется в начале ноября.

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