"Киевляне начали резко потреблять электроэнергию": в энергокомпании объяснили вечерние ограничения

Вечером в пятницу, 18 ноября, столичные энергетики вынуждены были ограничить потребление электроэнергии.

В своем сообщении на Facebook генеральный директор энергетической компании YASNO, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко объяснил причину этой вынужденной меры.

“Сегодняшний день мы начали в уже привычных графиках, но к вечеру НЭК вынужден был давать команду ограничить потребление на 707 МВт. С одной стороны вся система пытается "прийти в себя" после понедельника. С другой стороны это означает, что киевляне начали резко потреблять электроэнергию. И если бы не ограничение сети могли бы повредиться еще больше”, — написал он.

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Гендиректор энергетической компании напомнил, что ремонты электросетей до сих пор продолжаются и обеспечить бесперебойное электроснабжение в таких условиях сложно.

“Хотя сейчас холодает, я очень прошу воздержаться от чрезмерного использования кондиционеров на обогрев или электрообогревателей. Потому что каждые 5 градусов понижения температуры на улице – это +200 МВт потребления электроэнергии. Это роскошь, которую мы сейчас не можем себе позволить”, — обратился он к киевлянам.

Для того чтобы не оставаться без света на долгое время, Сергей Коваленко посоветовал одеваться теплее, заряжать пауэрбанки, пользоваться электроприборами осторожно и ответственно.

Напомним, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии днем 18 ноября для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

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