Киевляне больше заплатят за тепло за декабрь: в "Киевтеплоэнерго" объяснили, почему

Киевляне больше заплатят за тепло за декабрь: в "Киевтеплоэнерго" объяснили, почему

Потребление тепла домами увеличилось на 16%.

Киевлянам придется больше заплатить за тепло за декабрь при неизменном тарифе. Это связано с тем, что среднемесячная температура была почти на 6°С ниже, чем в ноябре.

Об этом сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

"По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура в декабре 2021 года составила -1,6°С. Это на 6,4°С ниже по сравнению с ноябрем (+4,8°С)", — говорится в сообщении.

Из-за такого снижения температуры в декабре потребление тепла домами увеличилось на 16%, а средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн/кв. м. В то время как в ноябре – 22,6 грн/кв. м.

Отмечается, что объемы потребления тепловой энергии домами зависят, прежде всего, от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

Родители украинских школьников обсуждают температуру в классах. Многие из них жалуются, что их дети учатся в холодных помещениях.

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