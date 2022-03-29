Киевлянам запретили посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов

Временно запретили посещать лес уже в нескольких областях Украины.

В Киеве запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов из-за пожарной опасности.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он напомнил о запрете в стране сжигать сухостой, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Штраф за сжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах составляет:

для граждан: 180 – 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн);

для должностных лиц: 900 – 1260 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн).

Штраф за сжигание растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда составляет:

для граждан: 360 – 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 – 12240 грн.);

для должностных лиц: 1260 – 1800 тысяч рублей (21420 – 30600 грн).

Напомним, ранее временно запретили посещать лес в Черкасской, Луганской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской областях.

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