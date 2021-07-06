Киевлянам в июле начнут поступать платежки за отопление: каким будет тариф и обязательно ли платить

Киевлянам в июле начнут поступать платежки за отопление: каким будет тариф и обязательно ли платить

Киевлянам в июле предлагают заранее заплатить за отопление.

Киевлянам в июле начнут поступать платежки за отопление. Там будет указан рекомендуемый к уплате авансовый платеж.

Об этом сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

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Так, в счете за жилищно-коммунальные услуги за июнь, который киевляне получат в июле, будет отдельный пункт с авансовым платежом за отопление. Его можно не платить.

"Киевляне по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги заранее, уменьшив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой, но не накапливая долги за тепло. В свою очередь, тепловики смогут аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022", — сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

Директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин рассказал, что сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде. Это около 10 грн/кв. м отапливаемой площади.

Напомним, в Кабмине рассказали, что будет с отопительным сезоном в Украине в этом году. Также 9 июня Кабинет министров одобрил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022. Сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжаются его закачки.

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