Киевлянам рассказали, планируется ли снова перевод учеников на "дистанционку"

Киевлянам рассказали, планируется ли снова перевод учеников на "дистанционку"

Речь идет о младшей и средней школе.

В Киеве учеников средних и младших классов могут снова перевести на "дистанцийку" из-за вспышки коронавируса, связанной с "Омикроном".

Об этом сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".

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Он напомнил, что соответствующее решение принимается городским штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, члены которого в ближайшее время соберутся на заседание.

"В ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов", — сообщил Рубан.

На вопрос, когда Киев может перейти в "красную" зону, он ответил, что пока не может точно сказать. По его словам, все будет зависеть от противоэпидемических мер, которые будут введены.

"Если будут внедрены правильно и эффективно, это произойдет позже, если нет — это будет раньше", — подытожил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, из-за вспышки коронавируса МОН рекомендует перевести на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов, а также студентов.

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