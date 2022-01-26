Киевлянам рассказали, планируется ли снова перевод учеников на "дистанционку"

Речь идет о младшей и средней школе.
В Киеве учеников средних и младших классов могут снова перевести на "дистанцийку" из-за вспышки коронавируса, связанной с "Омикроном".
Об этом сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".
Он напомнил, что соответствующее решение принимается городским штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, члены которого в ближайшее время соберутся на заседание.
"В ближайшее время состоится заседание городского штаба, на котором поднимут вопрос о переводе на дистанционную работу учащихся средних и младших классов", — сообщил Рубан.
На вопрос, когда Киев может перейти в "красную" зону, он ответил, что пока не может точно сказать. По его словам, все будет зависеть от противоэпидемических мер, которые будут введены.
"Если будут внедрены правильно и эффективно, это произойдет позже, если нет — это будет раньше", — подытожил он.
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Напомним, из-за вспышки коронавируса МОН рекомендует перевести на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов, а также студентов.
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