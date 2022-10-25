Киевлянам объяснили, почему в графиках с отключением света не все могут найти свой адрес

В Киеве есть около 5 тысяч домов, в которых разные квартиры подпадают в разные ветви отключений.

После массированных обстрелов критической инфраструктуры россиянами, повлекшей отключение света по Украине, для граждан создали сайт, на котором можно узнать о возможных отключениях электроэнергии, но на ресурсе отображаются не все адреса в Киеве.

На странице Yasno в Facebook объяснили причины этого.

"Yasno не отключает свет и не составляет графики отключений. Но мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помочь коллегам с энергетического фронта, которые непосредственно формируют очереди отключений и производят их, улучшить графики таких отключений, сделать для своих клиентов удобные сервисы их контроля", – пишет Yasno.

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Что касается самих графиков, то существует два ключевых направления доработки. В частности, часть адресов действительно отсутствует в графике, но киевлянам обещают, что уже 26 октября графики будут покрывать почти всю столицу.

"По этим адресам соответствие отключений к графикам должно быть близким к 100%. После обновления мы отдельно известим вас в нашем Telegram-боте YASNO-online", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве есть около 5 тысяч домов, имеющих сложную и специфическую конфигурацию подключения и в таких домах разные квартиры подпадают в разные ветви отключений. Во избежание недоразумений адреса таких домов будут временно исключены из сервиса проверки графиков отключений.

"Это значит, что если вашего адреса не будет в перечне, то, к сожалению, мы пока не можем вас сориентировать на время возможных отключений. Решение этой проблемы уже готовится и мы надеемся, что в ближайшие дни получим уточненную информацию от оператора системы распределения". и по таким адресам", — добавляют специалисты.

Там также отметили, что узнавать начало стабилизационных отключений и их прекращение можно в Telegram-боте YASNO-online. В случае дополнительных вопросов гражданам советуют обращаться к своему оператору системы распределения.

Ранее, в ДТЭК "Киевские региональные электросети" объяснили, почему в одних домах постоянно отключают свет более чем на четыре часа, а в других — совсем нет.

Ситуация с электроснабжением

После массированных атак РФ на предприятия критической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением сложна. Украинцев просят максимально сократить электропотребление.

В частности, в пиковые часы вечером и утром следует свести к минимуму электропотребление, а также не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В свою очередь, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми для потребителей, чтобы не было сильных перекосов.

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