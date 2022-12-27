Киевлян просят срочно передать показатели счетчиков воды: в чем причина

29 декабря учетные базы предприятия будут закрыты для проведения технических работ.

Киевлян просят передать показатели счетчиков потребления холодной воды и водоотведения до 28 декабря. Об этом сообщает "Киевводоканал".

На предприятии объясняют, что это связано с работой банков – закрытие года, банки так работают.

"Напоминаем, что с 29 декабря наши учетные базы будут закрыты для проведения технических работ. Поэтому просим найти возможность передать показатели счетчиков и оплатить услуги водоснабжения и водоотведения до 28 числа включительно", — объясняют в "Киевводоканале".

Напомним, ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию от Нового года в Украине для бизнеса могут вырасти вдвое.

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