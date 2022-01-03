Киевлян просят не свозить новогодние елки в зоопарк на корм животным: какая причина

Киевлян просят не свозить новогодние елки в зоопарк на корм животным: какая причина

В Киеве специалисты "Киевзеленстроя" открыли 15 пунктов для утилизации новогодних елок.

После завершения новогодних праздников в городе можно наблюдать целые свалки засохших и уже ненужных елок. В администрации Киевского зоопарка напоминают, что ветеринары единогласно запрещают использование новогодних елок в качестве подкормки для жителей зверинца.

"К сожалению, одним из проявлений ложной благотворительности является попытка отдельных горожан привезти погибшие праздничные деревца в зоопарк. Наши животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам. Поэтому лучшим вашим новогодним подарком для четырехлапых и пернатых станет просто ваш визит в зоопарк всей семьей. Берегите природу и любите зоопарк", — говорится в сообщении.

В Администрации обращают внимание на следующие факты:

Интенсивное выращивание елок для дальнейших продаж приводит к применению различных опасных веществ ради ускорения роста, привлекательного вида и продления срока их хранения.

После снятия украшений на елке обычно остается достаточно фрагментов дождика, конфетти, ваты и других опасных для животных материалов.

Использование современных ароматизаторов, красителей, хлопушек и искусственного снега из баллончика оставляет на ветвях елки целую гамму вредных веществ.

Как сообщалось, в Киеве сотни елок после предновогодних продаж торговцы бросили под открытым небом. Кто-то из киевлян берет несколько веток домой. Остальные – валяются ничейным.

В Киеве продавцы оставили сотни елок под открытым небом

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