Киевлян просят не подкармливать лебедей в столичном парке "Наталка": птицы могут погибнуть

Киевлян просят не подкармливать лебедей в столичном парке "Наталка": птицы могут погибнуть

Единственное, что можно сделать – насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна – пшеницы, кукурузы, ячменя или овса.

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" просит горожан не подкармливать лебедей, оставшихся зимовать в парке "Наталка". Запрещается бросать хлеб, продукты из магазинов и даже крупы.

Об этом КО "Киевзеленстрой" написали в Facebook.

Как сообщается, лебеди зимуют в парке "Наталка" уже не первый год. Эти птицы-мигранты сами выбирают место, где им комфортно и достаточно еды, чтобы пережить холодное время.

Однако орнитологи просят горожан не подкармливать диких птиц, иначе лебеди могут погибнуть.

"Категорически запрещено бросать им хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия, продукты из магазинов, в том числе и крупы", — говорят в "Киевзеленстрой".

Единственное, что можно сделать – насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна – пшеницы, кукурузы, ячменя или овса.

Коммунальщики Оболонского района говорят, что взяли лебедей под свой патронат и наблюдают за их состоянием. Специалисты Киевского зоологического парка также обследовали место нахождения птиц, понаблюдали за их поведением и подкормили зерновой смесью.

Ветеринары отмечают, что киевская зима для лебедей не страшна. Благодаря достаточному жировому запасу, который является природным утеплителем и "продовольственным запасом", пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды.

Лебеди самостоятельно находят себе пищу в местах зимовки, а если ее нет – меняют водоем. Зимой птицы питаются в основном подводными частями растений.

Напомним, в Киеве открыли дополнительные локации, куда можно принести новогоднее дерево на переработку. Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07.00 до 21.00 во всех районах столицы.

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