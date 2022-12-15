Киевлян предупреждают об опасных метеорологических явлениях: что известно

В столице будет ветрено, а также будет снегом.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области — сильных порывах ветра в четверг, 15 декабря. В столице тоже будет снежить.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре и КГВА.

"В ближайшее время с сохранением днем 15 декабря порывы ветра 15-18 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Сообщают об I-м уровне опасности – желтый.

В Киеве ожидается снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. В Киевской городской военной администрации призывают киевлян без необходимости не выезжать на улицы города и не парковать автомобили по обе стороны дорог и улиц, чтобы не мешать работе спецтехники.

Напомним, в четверг, 15 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются осадки и порывистый ветер. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

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