Вызывает паралич: в магазинах Киева обнаружили опасное печенье с ядовитым веществом

В продукте обнаружено высокое содержание канцерогена.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области сообщило о пищевом продукте, в котором обнаружено высокое содержание акриламида. Это печенье, изготовленное в Румынии (производитель Ro Star SA, Romania) и экспортировалось
из Польши.
Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.
"Предупреждаем операторов рынка об исполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о выявленном несоответствии в срок не больше двух рабочих дней", — говорится в сообщении.
Акриламид официально признан канцерогеном во многих странах. Он образуется естественным образом в продуктах питания во время выпечки.
Это органическое соединение при попадании в организм вызывает отравление, признаки которого проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель.
Симптомы отравления акриламидом:
- усиленное потоотделение на руках и ногах,
- онемение или даже паралич конечностей.
Добавим расследование истории загадочных отравлений тайленолом.
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