Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вызывает паралич: в магазинах Киева обнаружили опасное печенье с ядовитым веществом

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
6608
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вызывает паралич: в магазинах Киева обнаружили опасное печенье с ядовитым веществом

В продукте обнаружено высокое содержание канцерогена.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области сообщило о пищевом продукте, в котором обнаружено высокое содержание акриламида. Это печенье, изготовленное в Румынии (производитель Ro Star SA, Romania) и экспортировалось
из Польши.

Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

"Предупреждаем операторов рынка об исполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о выявленном несоответствии в срок не больше двух рабочих дней", — говорится в сообщении.

Фото: Госпродпотребслужба / ©
Фото: Госпродпотребслужба

Акриламид официально признан канцерогеном во многих странах. Он образуется естественным образом в продуктах питания во время выпечки.

Это органическое соединение при попадании в организм вызывает отравление, признаки которого проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель.

Симптомы отравления акриламидом:

  • усиленное потоотделение на руках и ногах,
  • онемение или даже паралич конечностей.

Добавим расследование истории загадочных отравлений тайленолом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
6608
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация