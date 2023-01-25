Вызывает паралич: в магазинах Киева обнаружили опасное печенье с ядовитым веществом

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области сообщило о пищевом продукте, в котором обнаружено высокое содержание акриламида. Это печенье, изготовленное в Румынии (производитель Ro Star SA, Romania) и экспортировалось

из Польши.

Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

"Предупреждаем операторов рынка об исполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о выявленном несоответствии в срок не больше двух рабочих дней", — говорится в сообщении.

Фото: Госпродпотребслужба

Акриламид официально признан канцерогеном во многих странах. Он образуется естественным образом в продуктах питания во время выпечки.

Это органическое соединение при попадании в организм вызывает отравление, признаки которого проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель.

Симптомы отравления акриламидом:

усиленное потоотделение на руках и ногах,

онемение или даже паралич конечностей.

Добавим расследование истории загадочных отравлений тайленолом.

Читайте также: