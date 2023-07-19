Киевлян предупредили об угрозе атаки БПЛА: в столице и области работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога.

В ночь на среду, 19 июля, жителей Киева предупредили об угрозе атаки БпЛА.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Внимание! Угроза применения врагом ударных БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!", — говорится в сообщении КМВА.

Движение вражеских БПЛА зафиксировано в Киевской области, в регионе работает ПВО, информирует ОВА. Местных жителей призывают не снимать работу украинских защитников.

Upd.

В Киеве слышны звуки взрывов. ПВО работает в столице и области, сообщил мэр Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Одессе прозвучала серия взрывов.