Киевлян предупредили об угрозе атаки БПЛА: в столице и области работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога.
В ночь на среду, 19 июля, жителей Киева предупредили об угрозе атаки БпЛА.
Об этом информирует Киевская городская военная администрация.
"Внимание! Угроза применения врагом ударных БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!", — говорится в сообщении КМВА.
Движение вражеских БПЛА зафиксировано в Киевской области, в регионе работает ПВО, информирует ОВА. Местных жителей призывают не снимать работу украинских защитников.
Upd.
В Киеве слышны звуки взрывов. ПВО работает в столице и области, сообщил мэр Виталий Кличко.
Ранее мы сообщали, что в Одессе прозвучала серия взрывов.
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