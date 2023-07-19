Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Киевлян предупредили об угрозе атаки БПЛА: в столице и области работает ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2338
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киевлян предупредили об угрозе атаки БПЛА: в столице и области работает ПВО

Угроза атаки БПЛА в Киеве 19 июля / Фото: ТСН.ua

В Киеве объявлена воздушная тревога.

В ночь на среду, 19 июля, жителей Киева предупредили об угрозе атаки БпЛА.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Внимание! Угроза применения врагом ударных БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!", — говорится в сообщении КМВА.

Движение вражеских БПЛА зафиксировано в Киевской области, в регионе работает ПВО, информирует ОВА. Местных жителей призывают не снимать работу украинских защитников.

Upd.

В Киеве слышны звуки взрывов. ПВО работает в столице и области, сообщил мэр Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Одессе прозвучала серия взрывов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2338
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация