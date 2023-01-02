Киевлян предупредили об отключении света из-за ночной атаки дронами — КГВА

В Киеве вынужденно возвращаются к отключениям света после того, как в ночь на 2 января Россия в очередной раз атаковала столицу враждебными беспилотниками. До этого киевляне встречали Новый год со светом без отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб, жители Киева могли встречать Новый Год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме. Энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети.

Атака дронами столицы

В ночь на 2 января Россия в очередной раз атаковала Киев враждебными беспилотниками. По столице было запущено 40 дронов-камикадзе, непосредственно над Киевом сбили 22 дрона.

В результате атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В некоторых районах снова происходят аварийные отключения света. В Деснянском районе Киева обломки "шахедов" упали на проезжую часть дороги.

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