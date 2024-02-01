Киевлян предупредили о звуках взрывов: что происходит

В пригороде столицы может быть громко в связи с работой саперов.
В пригороде Киева могут раздаваться звуки взрывов 1 февраля в связи с работой саперов.
Об этом предупредили в Киевской ГВА.
"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы", – указали в военной администрации.
Там уточнили, что 1 февраля в Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
В ГВА призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги отправляться в укрытие.
Напомним, накануне в КГВА предупредили, что с 1 по 3 февраля будет громко на северо-западных окрестностях Киева (Бучанский район). Там пройдут военные учения.
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