Киевлян предупредили о звуках взрывов: что происходит

В пригороде столицы может быть громко в связи с работой саперов.

В пригороде Киева могут раздаваться звуки взрывов 1 февраля в связи с работой саперов.

Об этом предупредили в Киевской ГВА.

"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы", – указали в военной администрации.

Там уточнили, что 1 февраля в Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В ГВА призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги отправляться в укрытие.

Напомним, накануне в КГВА предупредили, что с 1 по 3 февраля будет громко на северо-западных окрестностях Киева (Бучанский район). Там пройдут военные учения.

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