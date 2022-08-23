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Киевлян предупредили о значительном загрязнении воздуха: откуда взялась пыль и что делать

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Киевлян предупредили о значительном загрязнении воздуха: откуда взялась пыль и что делать

Фото: УНІАН

В Киеве второй день подряд остается высоким уровень загрязненности воздуха.

Из-за высокого уровня загрязненности воздуха в Киеве горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице.

Об этом информирует КГГА.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит из-за перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", – обьяснили в пресс-службе.

По состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правом – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).

Превышение ПДК других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не выявлено.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

  • закрыть окна дома
  • не выходить лишний раз на улицу
  • пить много воды
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, 22 августа в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха.

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