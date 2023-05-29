Киевлян предупредили о задержке движения троллейбусов из-за ракетной атаки: подробности

В столице обломки ракет упали на проезжие части дороги.
В Киеве 29 мая после второго за сутки ракетного удара задерживается движение троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Степана Бандеры – проспектом Оболонским.
Об этом сообщает КГГА.
"Полиция перекрыла проезжую часть из-за падения обломка. На месте работают также ответственные службы города", — говорится в сообщении.
Также задерживается движение троллейбусов № 38 по улице Бойчука в направлении ст. м. "Выдубичи".
Напомним, в Киеве после мощных взрывов экстренные службы выехали в центр города.
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