Киевлян предупредили о задержке движения троллейбусов из-за ракетной атаки: подробности

В столице обломки ракет упали на проезжие части дороги.

В Киеве 29 мая после второго за сутки ракетного удара задерживается движение троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Степана Бандеры – проспектом Оболонским.

Об этом сообщает КГГА.

"Полиция перекрыла проезжую часть из-за падения обломка. На месте работают также ответственные службы города", — говорится в сообщении.

Также задерживается движение троллейбусов № 38 по улице Бойчука в направлении ст. м. "Выдубичи".

Напомним, в Киеве после мощных взрывов экстренные службы выехали в центр города.

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