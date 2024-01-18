Киевлян предупредили о взрывах: что говорят в КГВА

В военной администрации предупредили, что громко может быть в Вышгородском районе.

В пригороде Киева 18 января могут раздаваться звуки взрывов в связи с ликвидацией взрывоопасных предметов.

Об этом предупредили в Киевской ГВА.

"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы", – говорится в заявлении.

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В военной администрации уточнили, что 18 января в Вышгородском районе Киевщины саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!" – отметили в КГВА.

К слову, 18 января утром по всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетной опасности в связи со взлетом российского МиГ-31К. Пусков вражеских целей не было.

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