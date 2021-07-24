Киевлян предупредили о возможном ограничении входа на ряд станций метро: список

Киевлян предупредили о возможном ограничении входа на ряд станций метро: список

Закрыть на вход вечером могут три станции.

В Киеве в субботу, 24 июля, метрополитен может ограничить работу ряд центральных станций. Изменения связаны с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом пресс-служба киевского метрополитена.

Объясняется, что изменения в работе подземки могут произойти после футбольного матча "Шахтер" — "Ингулец", который состоится на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Пресс-служба метрополитена отмечает, что после завершения футбольного поединка могут закрыть на вход три станции: "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская". На такие ограничения могут пойти во избежание скопления большого количества людей на платформах станций метро.

К слову, поединок "Шахтер" — "Ингулец" начинается 24 июля в 19:30.

Напомним, в Киеве будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств в связи с празднованием 1033-летия Крещения Киевской Руси.

Также в Киеве на выходных будет ограничено движение рядом улиц. В столице 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021".

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