Киевлян предупредили о проблемах с водоснабжением в течение нескольких часов

В столице возможны перебои с водоснабжением.

Во вторник, 20 декабря, в Киеве в течение двух часов возможны перебои с водоснабжением в связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Жителей столицы просят подготовить запас питьевой и технической воды.

В администрации города также отметили, что все службы работают круглые сутки для стабилизации ситуации после обстрелов.

Ситуация в Киеве 20 декабря

Утром 20 декабря у метро Киева произошел сбой. Из-за резких перепадов напряжения около семи утра остановились все ветки метрополитена. Впоследствии движение поездов возобновилось.

В столице по состоянию на утро 20 декабря снова действуют аварийные отключения света. Некоторые котельные из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.

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