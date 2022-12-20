Киевлян предупредили о проблемах с водоснабжением в течение нескольких часов

В столице возможны перебои с водоснабжением.
Во вторник, 20 декабря, в Киеве в течение двух часов возможны перебои с водоснабжением в связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Жителей столицы просят подготовить запас питьевой и технической воды.
В администрации города также отметили, что все службы работают круглые сутки для стабилизации ситуации после обстрелов.
Ситуация в Киеве 20 декабря
Утром 20 декабря у метро Киева произошел сбой. Из-за резких перепадов напряжения около семи утра остановились все ветки метрополитена. Впоследствии движение поездов возобновилось.
В столице по состоянию на утро 20 декабря снова действуют аварийные отключения света. Некоторые котельные из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.
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