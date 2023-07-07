Киевлян испугало новое экстренное извещение от КМВА: можно ли его выключить

После шквала критики Киевская городская военная администрация сообщила, что временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог.

Резкий тон сигнала экстренного оповещения о воздушной тревоге Киевской городской военной администрации вызвал переполох среди жителей украинской столицы.

В соцсетях пишут, что таким звуком нужно извещать о конце света.

"Сначала тревога, а потом это ЭКСТРЕННОЕ извещение, мать его, с таким звуком, что я подскочила, уже думала, что это оповещение о конце света. А это всего лишь рашистские МИГ куда-то вылетели, может, и не к нам. Сделайте что-нибудь со звуком, это ужас”, — пишет одна киевлянка.

“Бл*, запустить экстренное извещение воздушной тревоги на телефоне от областной администрации, когда тебя пугают ядеркой со всех сторон – идите вы знаете куда! Чуть сердце не стало!” – соглашается другая.

“Киевляне, вам тоже пришло на телефон (не в Киев Цифровой, а вот просто на телефон) идиотское, ужасно громкое извещение о тревоге, а потом так же – об отбое тревоги от Киевской городской военной администрации? Не знаю как вам, а мне сегодня впервые. Уже подумал — ядерная атака) Это инсульт можно получить не от обстрела, а от их уведомлений”, — сетует еще один житель столицы.

Тем временем в Сети начали давать киевлянам советы, как отключить экстренные оповещения в настройках телефона.

На IOS:

Заходите в “Настройки”, нажмите “Уведомления”, перелистываете вниз и нажмите “Экстренные уведомления”.

Отключение экстренных оповещений на IOS / Фото: из соцсетей

На Android:

Заходите в "Настройки", переходите в раздел "Уведомления", далее в "Дополнительные настройки", выбрать "Беспроводные экстренные оповещения" и отключить разрешение.

Как отключить экстренное оповещение на Android / Фото: из соцсетей

В конце концов, после шквала критики Киевская городская военная администрация объявила, что временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог, объяснив это проблемами с "экстренными оповещениями".

“Просим отнестись с пониманием. Следите за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее жителей Броваров Киевской области обеспокоили звуки сирены в то время, когда в городе отсутствовала воздушная тревога.

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