Киевлян будут извещать об ухудшении качества воздуха в столице: как не пропустить предупреждение

Киевляне в случае ухудшения качества воздуха в столице получат уведомления в приложении "Киев цифровой".

Об этом во вторник, 18 октября, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя городского главы Петра Оленича.

Информация о грязном воздухе будет появляться в приложении, если индекс качества воздуха в городе будет достигать 75 и выше. То есть будет соответствовать значению "высокий уровень загрязненности".

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Для того чтобы соответствующие уведомления поступали на телефон, нужно обновить "Киев цифровой", подписаться на получение сообщений о высоком уровне загрязненности воздуха и разрешить уведомления в настройках.

"У "Киев Цифровой" обновление. Теперь пользователи могут получать уведомления и рекомендации в случае ухудшения качества воздуха в Киеве. Для этого нужно разрешить уведомления в настройках приложения", — пояснил Оленич.

Начальник управления экологии и природных ресурсов Александр Возный предупредил, что в случае получения сообщения о грязном воздухе, киевлянам не следует долго находиться на улице и отказаться от физических нагрузок.

"Этот сервис прежде всего будет полезен для родителей маленьких детей, слабонервных и пожилых людей. В случае получения сообщения об ухудшении состояния воздуха в Киеве, будет стоит отложить долгие прогулки и отказаться от физических нагрузок", — сказал он.

Напомним, в Киеве с 3 по 8 октября 2022 года в воздухе зафиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в четыре раза и формальдегида втрое.

Ранее сообщалось, что в коммунальном общественном транспорте Киева приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте. Сервис также позволяет пользоваться и приложением "Киев Цифровой", и картой киевлянина.

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