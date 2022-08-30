"Киевавтодор" ответил киевлянину, на какой улице столицы глубже яма (фото)

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" ответило на заявку киевлянина, который спросил, где глубже яма на тротуаре: перед домом №39 на улице Авиаконструктора Антонова или перед домом №4 на улице Искровской.

Об этом на своей странице рассказал Александр Гречко.

"Когда киевлянин креативно подходит к подаче заявок в 15-51, а коммунальщики чрезвычайно добросовестно и качественно выполняют свою работу", – прокомментировал он.

В ответе коммунальщиков говорится, что все же яма глубже на улице Антонова, 39.

"Коммунальным предприятием "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района г. Киева" рассмотрено Ваше обращение от 01.06.2022 №2-373067/1 в "Контактный центр города Киева" по вопросу, где глубже яма на тротуаре: перед домом номер 39 по улице Авиаконструктора Антонова или все же перед домом номер 4 по улице Искровская. Сообщаем, что более глубокая яма по ул. Антонова 39", — отметили коммунальщики.

Фото: Александр Гречко

Напомним, в Киеве полицейские разоблачили мужчину и женщину, которые с помощью соцсетей продавали экзотических животных, занесенных в Красную книгу. Среди них были тигры, питоны, обезьяны, тараканы, пума и другие представители фауны.

Что такое терпение и как его "прокачать"

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