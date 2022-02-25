Киев ждет сложная ночь: о чем предупредил Кличко

Киев ждет сложная ночь: о чем предупредил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация для столицы сейчас угрожающая. Грядущая ночь, под утро, будет очень сложной.

Российские войска – вплотную к столице. Обезвреживают военные и правоохранители в городе диверсионные группы, сообщил мэр.

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В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Их дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил.

Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице. Делают это для защиты Киева.

Для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас решается вопрос о создании дополнительных подразделений защитников Киева.