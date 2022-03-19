Киев затянуло едким дымом: в МВД объяснили, что произошло

В Чернобыльской зоне радиационный фон в норме, уточнил Денисенко.

Киев с ночи 19 марта затянуло густым дымом. В Министерстве внутренних дел заявили, что это последствия пожара на свалке в Новых Петровцах и безветренная погода.

Об этом советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил в Facebook.

Также читайте Кто больше всего загрязняет столичный воздух: в КГГА дали ответ

По его словам, возле Новых Петровцев сейчас догорает свалка. Также в столице безветренная погода, а поэтому как только появится ветер, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется.

"В Чернобыльской зоне с точки зрения пожарной ситуации все спокойно. Радиационный фон в норме. Ждем ветра", — отметил он.

Напомним, утром 19 марта Киев окутал густой смог. Сервисы слежения за атмосферой местами показывают, что украинская столица сейчас третья с загрязнением в мире. В КГГА сообщили, что незначительное задымление, которое сейчас наблюдается в столице, связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра.

Читайте также: