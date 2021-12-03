Киев засыплет снегом: прогноз погоды на пятницу, 3 декабря

Снегопад начнется в обед.

В пятницу, 3 декабря, в Киеве ожидается снегопад. Весь день в столице будет облачным.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На смену мокрому снегу, который начнется после полудня, к вечеру придет мелкий снег. Температура воздуха днем +4 +6 градусов, ночью ожидается похолодание до -4 -6 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Так, снежная буря надвигается на Украину с северо-запада. Она накроет часть территории от Чернигова до Винницы. Согласно прогнозу, в Киеве снег пойдет в 14:00, в области — на час раньше. Осадки будут идти до 19:00.

Отметим, что в пятницу, 3 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается мокрый снег с дождем, в Карпатах возможна метель. По прогнозам синоптиков, сегодня в западных областях осадки, преимущественно в виде снега, ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях сильный снег, в Карпатах сильный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Укргидрометцентр

Погода в Украине: ночью из-за снегопада без света остались 90 населенных пунктов

Читайте также: