Киев засыплет снегом: прогноз погоды на четверг, 30 декабря

Температура воздуха опустится максимум до -5 градусов.
Погода в Киеве в четверг, 30 декабря, будет облачной. Ближе к вечеру пойдет мелкий снег, а затем он может усилиться.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Синоптики предупредили, что возможно замерзание мокрого снега на переохлажденной поверхности земли. Температура воздуха -5 -3 градуса. Ветер южный, 2-10 м/с.
На территории всей страны 30 декабря без существенных осадков. На дорогах большинства областей – гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.
Отметим, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Киеве ожидается мелкий дождь и потепление до +5 +3 градусов.
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