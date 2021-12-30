Киев засыплет снегом: прогноз погоды на четверг, 30 декабря

Температура воздуха опустится максимум до -5 градусов.

Погода в Киеве в четверг, 30 декабря, будет облачной. Ближе к вечеру пойдет мелкий снег, а затем он может усилиться.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Синоптики предупредили, что возможно замерзание мокрого снега на переохлажденной поверхности земли. Температура воздуха -5 -3 градуса. Ветер южный, 2-10 м/с.

Также читайте Транспорт в Киеве изменит график работы на новогодние праздники: как именно

На территории всей страны 30 декабря без существенных осадков. На дорогах большинства областей – гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Отметим, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Киеве ожидается мелкий дождь и потепление до +5 +3 градусов.

Погода в Украине: зимние осадки усложнили трафик и прибавили работы травматологам

Читайте также: