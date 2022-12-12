Киев засыпало снегом: какая ситуация на дорогах (видео)

Киев с утра 12 декабря засыпало снегом. Из-за погодных условий в столице произошло много ДТП, образовались пробки, сообщают киевляне в Сети.

По данным КГГА, на дорогах Киева работает 283 единицы техники и более трех тысяч коммунальщиков.

Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами и уборка снега. В то же время, синоптики на вторник, 13 декабря, прогнозируют усиление снегопадов.

"Призываем водителей не пользоваться собственными авто во время снегопадов. Не создавайте пробки – в них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб", — отметили в КГГА.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что декабрь будет теплым, а морозы в Украину вернутся в январе-феврале. По его словам, коротко-длительные периоды похолодания до -15 -20 будут во второй половине января и начале февраля.

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