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Киев засыпало снегом: какая ситуация на дорогах (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Киев засыпало снегом: какая ситуация на дорогах (видео)

Фото: КГГА

По прогнозам синоптиков, завтра снегопады усилятся.

Киев с утра 12 декабря засыпало снегом. Из-за погодных условий в столице произошло много ДТП, образовались пробки, сообщают киевляне в Сети.

По данным КГГА, на дорогах Киева работает 283 единицы техники и более трех тысяч коммунальщиков.

Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами и уборка снега. В то же время, синоптики на вторник, 13 декабря, прогнозируют усиление снегопадов.

"Призываем водителей не пользоваться собственными авто во время снегопадов. Не создавайте пробки – в них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб", — отметили в КГГА.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что декабрь будет теплым, а морозы в Украину вернутся в январе-феврале. По его словам, коротко-длительные периоды похолодания до -15 -20 будут во второй половине января и начале февраля.

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Дата публикации
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