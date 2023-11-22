Киев засыпало первым снегом – атмосферные фото и видео

В Киеве с вечера 21 ноября начал падать первый снег.
В Киеве в ночь на среду, 22 ноября, выпал первый снег. Жители столицы публикуют фотографии и видео первого снега в городе.
По данным Киевской городской государственной администрации, к уборке снега в столице задействовано 297 единиц техники "Киевавтодора" и более 160 единиц техники управляющих компаний.
"В первую очередь работы проходят на спусках и подъемах, покрытии из гранитной брусчатки, мостах, главных дорожных артериях города", — сообщили в КГГА.
Кроме того, 300 работников очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.
Водителей в Киеве призывают не парковаться по краях улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике, а также быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.
По прогнозу "Укргидрометцентра" 23 и 24 ноября в Киеве ожидается умеренный мокрый снег, а на дорогах гололедица.
Напомним, в Киеве разразился скандал – на Замке Ричарда возводят надстройку из газоблока (фото).
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