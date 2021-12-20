Киев заметает: дорожники говорят, что готовы к ухудшению погоды (фото)

В Подольском и Днепровском районах метет, до Святошинского - снег еще не дошел.
В Киеве прогнозируют снегопад. Также в течение вечера прогнозируется резкое снижение температуры от +1°С до -9°С.
В Подольском и Днепровском районах уже метет, до Святошинского - снег еще не дошел.
Техника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже дежурит на позициях в городе. Также дорожники начали обработку противогололедными средствами подъемов и спусков, брусчатки, мостов, тротуаров.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В настоящее время привлечено 120 единиц спецтехники.
В целом "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Читайте также:
- Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло
- Стало известно, когда киевские школьники уйдут на зимние каникулы
- Новая стоимость проезда в столице: для киевлян — 12 грн, для "приезжих" — до 20
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы