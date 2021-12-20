Киев заметает: дорожники говорят, что готовы к ухудшению погоды (фото)

Киев заметает: дорожники говорят, что готовы к ухудшению погоды (фото)

В Подольском и Днепровском районах метет, до Святошинского - снег еще не дошел.

В Киеве прогнозируют снегопад. Также в течение вечера прогнозируется резкое снижение температуры от +1°С до -9°С.

В Подольском и Днепровском районах уже метет, до Святошинского - снег еще не дошел.

Техника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже дежурит на позициях в городе. Также дорожники начали обработку противогололедными средствами подъемов и спусков, брусчатки, мостов, тротуаров.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В настоящее время привлечено 120 единиц спецтехники.

В целом "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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