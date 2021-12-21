Киев замело снегом: движение транспорта ограничат, чтобы избежать пробок

Полиция опубликовала карту мест для отстоя транспорта.

В Киеве из-за погодных условий ограничат въезд крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.

Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба КГГА.

Это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Отмечается, что ограничение будет действовать временно до улучшения погодных условий.

Напомним, что в Киеве ночью дороги и тротуары чистили 317 единиц техники. Большинство улиц сейчас расчищены от снега. Магистральные улицы расчищала и посыпала спецтехника. Однако в соцсетях пишут, что снег настолько сковал столицу, что добраться из пригорода до метро оказалось более чем тяжело.

Карта мест отстоя крупногабаритного транспорта:

Читайте также: