Киев зальет ледяным дождем: прогноз погоды на четверг, 9 декабря

Дождь прекратится днем.
В четверг, 9 декабря, в Киеве прогнозируют ледяной дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Облачная погода будет держаться в столице весь день. Ожидается, что дождь прекратится к середине дня. При этом видимость ухудшится до 500 метров. Температура воздуха днем +1 градус, ночью похолодает до -1. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, декабрь в Киеве будет почти бесснежным. Небольшой снег будет идти всего шесть дней — 21, 24, 25, 29, 30 и 31 декабря.
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