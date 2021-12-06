Киев зальет дождем, на дорогах — гололедица: прогноз погоды на понедельник, 6 декабря

Водители должны быть осторожны на дорогах.
В понедельник, 6 декабря, погода в Киеве в течение всего дня будет пасмурной. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
После мелкого снега, который шел ночью, утром на дорогах образовалась гололедица. Погодные условия могут усложнить движение транспорта. Ожидается, что днем и вечером будет идти дождь. Температура воздуха +1 +3 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Отметим, что об опасной погоде в Киеве и области предупредили спасатели. Так, 6 декабря возможны налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
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