Киев зальет дождем и присыплет снегом: погода на понедельник, 13 декабря

Температура воздуха не опустится ниже 0 градусов.
В понедельник, 13 декабря, весь день в Киеве будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь и снег.
Об этом сообщает сайт Sinoptik.
Ожидается, что дождь начнется с утра и ослабнет после обеда. Ближе к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом. Температура воздуха днем +1 +2 градуса, ночью немного холоднее. Ветер западный, 1,8 м/с.
Отметим, что неделя, 13-19 декабря, в Украине будет прохладной и богатой на осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые сильные морозы ожидаются в Карпатах.
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