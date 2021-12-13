Киев зальет дождем и присыплет снегом: погода на понедельник, 13 декабря

Температура воздуха не опустится ниже 0 градусов.

В понедельник, 13 декабря, весь день в Киеве будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь и снег.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Ожидается, что дождь начнется с утра и ослабнет после обеда. Ближе к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом. Температура воздуха днем +1 +2 градуса, ночью немного холоднее. Ветер западный, 1,8 м/с.

Отметим, что неделя, 13-19 декабря, в Украине будет прохладной и богатой на осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые сильные морозы ожидаются в Карпатах.

Гололедица на дорогах: как правильно падать и уберечься от переломов

Читайте также: