Киев задыхается от дыма: как защититься от загрязненного воздуха

Киевлянам советуют ограничить пребывание на улице.
В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха из-за смены ветра и незначительные очаги пожаров в экосистемах. По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует ветер.
В Министерстве внутренних дел рассказали, как защититься от загрязненного воздуха.
Киевлянам советуют ограничить пребывание на улице, а также:
- Держать окна закрытыми.
- Поддерживать аква баланс.
- Использовать маску или респиратор, а также воздухоочиститель.
На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2200 га. К работам привлечены около 860 человек и 201 автомобиль ГСЧС, а также три пожарных поезда Укрзалізниці.
Напомним, в Укргидрометцентре ответили, как долго будет длиться задымление на Киевщине.
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