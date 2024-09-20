Киев задыхается от дыма: как защититься от загрязненного воздуха

В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха из-за смены ветра и незначительные очаги пожаров в экосистемах. По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует ветер.

В Министерстве внутренних дел рассказали, как защититься от загрязненного воздуха.

Киевлянам советуют ограничить пребывание на улице, а также:

Держать окна закрытыми.

Поддерживать аква баланс.

Использовать маску или респиратор, а также воздухоочиститель.

На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2200 га. К работам привлечены около 860 человек и 201 автомобиль ГСЧС, а также три пожарных поезда Укрзалізниці.

Напомним, в Укргидрометцентре ответили, как долго будет длиться задымление на Киевщине.

Читайте также: