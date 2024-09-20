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Киев задыхается от дыма: как защититься от загрязненного воздуха

Киев задыхается от дыма: как защититься от загрязненного воздуха

Состояние воздуха в Киеве 20 сентября/Коллаж: ТСН.ua

Киевлянам советуют ограничить пребывание на улице.

В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха из-за смены ветра и незначительные очаги пожаров в экосистемах. По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует ветер.

В Министерстве внутренних дел рассказали, как защититься от загрязненного воздуха.

Киевлянам советуют ограничить пребывание на улице, а также:

  • Держать окна закрытыми.
  • Поддерживать аква баланс.
  • Использовать маску или респиратор, а также воздухоочиститель.

На территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах, общей площадью около 2200 га. К работам привлечены около 860 человек и 201 автомобиль ГСЧС, а также три пожарных поезда Укрзалізниці.

Напомним, в Укргидрометцентре ответили, как долго будет длиться задымление на Киевщине.

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