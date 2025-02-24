Киев за три года войны: какой была жизнь столицы в цифрах

От вражеских атак за время полномасштабной войны в Киеве погибли 210 гражданских жителей, в том числе 11 детей.
Мэр Киева Виталий Кличко подвел итоги три года полномасштабной войны для столицы.
Об этом он написал в Facebook.
Так, с 24 февраля 2022 года в Киеве ветреная тревога прозвучала 1539 раз.
Поврежден
- 1239 жилых домов,
- 194 учебных заведений,
- 41 заведение здравоохранения,
- 17 объектов социальной сферы
С 2022 года "Киевская служба спасения" совершила 220 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице.
На места ракетных атак и атак дронами бригады "скорой" совершили 2729 выездов. Оказали помощь 1324 пострадавшим, в том числе 101 ребенку.
Сколько человек погибли
От вражеских атак погибли в столице 210 гражданских жителей, в том числе 11 детей.
Количество ВПО
На сегодня в Киеве зарегистрировано почти 422,7 тысячи внутренне перемещенных лиц, среди которых — около 68 тысяч детей
Жизнь продолжается
- Поженились 49 783 пары, а развелись 6 705 пар.
Несмотря на войну, с 2022 года в Киеве родилось 57 606 младенцев: 29 633 мальчика и 27 973 девочки. Среди новорожденных – 1021 двойня и 8 троен.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк назвал выводы трех лет полномасштабной войны.
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