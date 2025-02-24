Киев за три года войны: какой была жизнь столицы в цифрах

От вражеских атак за время полномасштабной войны в Киеве погибли 210 гражданских жителей, в том числе 11 детей.

Мэр Киева Виталий Кличко подвел итоги три года полномасштабной войны для столицы.

Об этом он написал в Facebook.

Так, с 24 февраля 2022 года в Киеве ветреная тревога прозвучала 1539 раз.

Поврежден

1239 жилых домов,

194 учебных заведений,

41 заведение здравоохранения,

17 объектов социальной сферы

С 2022 года "Киевская служба спасения" совершила 220 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице.

На места ракетных атак и атак дронами бригады "скорой" совершили 2729 выездов. Оказали помощь 1324 пострадавшим, в том числе 101 ребенку.

Сколько человек погибли

От вражеских атак погибли в столице 210 гражданских жителей, в том числе 11 детей.

Количество ВПО

На сегодня в Киеве зарегистрировано почти 422,7 тысячи внутренне перемещенных лиц, среди которых — около 68 тысяч детей

Жизнь продолжается

Поженились 49 783 пары, а развелись 6 705 пар.

Несмотря на войну, с 2022 года в Киеве родилось 57 606 младенцев: 29 633 мальчика и 27 973 девочки. Среди новорожденных – 1021 двойня и 8 троен.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк назвал выводы трех лет полномасштабной войны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.