Киев выплатит жителям денежную помощь от 900 до 1500 грн: кто получит

Дополнительную материальную помощь от города по программе "Турбота. Назустріч киянам" получат около 36 тысяч горожан.
Ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев выплатит около 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи. Ее получат около 36 тысяч киевлян.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"Дополнительную материальную помощь от города по программе "Турбота. Назустріч киянам" получат около 36 тысяч жителей столицы", — уточнил мэр.
Кто получит:
- киевляне – члены семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО/ООС,
- члены семей киевлян-военнослужащих, погибших или пропавших без вести;
- киевляне, получившие инвалидность I, II и III группы в результате войны;
- киевляне, участвовавшие в революции достоинства;
- члены семей киевлян, погибших во время революции достоинства.
Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен.
Напомним, День защитников и защитниц Украины перенесли в связи с изменением церковного календаря. По новоюлианскому календарю Покрову украинцы будут праздновать 1 октября. Соответственно, в этот день будут отмечать День защитников и защитниц Украины.
В день Покрова Пресвятой Богородицы празднуют не только День защитников и защитниц Украины. Это также День казачества.
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