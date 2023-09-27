Киев выплатит жителям денежную помощь от 900 до 1500 грн: кто получит

Дополнительную материальную помощь от города по программе "Турбота. Назустріч киянам" получат около 36 тысяч горожан.

Ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев выплатит около 35 миллионов гривен адресной единовременной материальной помощи. Ее получат около 36 тысяч киевлян.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Дополнительную материальную помощь от города по программе "Турбота. Назустріч киянам" получат около 36 тысяч жителей столицы", — уточнил мэр.

Кто получит:

киевляне – члены семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО/ООС,

члены семей киевлян-военнослужащих, погибших или пропавших без вести;

киевляне, получившие инвалидность I, II и III группы в результате войны;

киевляне, участвовавшие в революции достоинства;

члены семей киевлян, погибших во время революции достоинства.

Размер выплат составляет от 900 до 1500 гривен.

Напомним, День защитников и защитниц Украины перенесли в связи с изменением церковного календаря. По новоюлианскому календарю Покрову украинцы будут праздновать 1 октября. Соответственно, в этот день будут отмечать День защитников и защитниц Украины.

В день Покрова Пресвятой Богородицы празднуют не только День защитников и защитниц Украины. Это также День казачества.

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