Киев всегда должен быть готов к возобновлению атак со стороны оккупантов – руководитель Украинского центра безопасности

На границе Украины с Беларусью враг разместил четыре пусковые установки "Искандер".
Поэтому Киев всегда должен быть готов к возобновлению атак со стороны оккупантов.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
По его словам, оккупанты переместили из города Осиповичи Могилевской области в приграничные районы Брестской области пусковые установки "Искандер". Таким образом большая часть территории нашей страны оказалась под угрозой.
"Киев всегда должен быть готов к возобновлению атаки. Именно поэтому мы держим резервы, и наша северная граница продолжает быть под защитой Вооруженных сил Украины", — подчеркнул Сергей Кузан.
В то же время около 1,5 тысячи белорусских резервистов проходят обучение на границе.
Напомним, что у Нацгвардии появилась немецкая овчарка, которая помогает защищать Украину.
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