Киев вошел в топ-20 мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом: в чем причина

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 102 нормы в 50.
Киев вошел в топ-20 мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом и оказался на 11-м месте.
В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 102 нормы в 50.
Об этом сообщает ресурс IQ-Air, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп".
В чем причина ухудшения состояния воздуха
По состоянию на вечер 21 сентября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.
Рекомендации для жителей Киева и области
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке asm.kyivcity.gov.ua и в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, в пятницу, 20 сентября, Киев с самого утра затянуло дымом, а в воздухе держался едкий запах от гари. Практически все стационарные пункты мониторинга атмосферного воздуха столицы фиксировали высокий уровень загрязненности. Сильный запах гари ощущали на левом берегу столицы, а также на Подоле, Оболони, Борщаговке.
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