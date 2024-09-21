Киев вошел в топ-20 мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом: в чем причина

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 102 нормы в 50.

Киев вошел в топ-20 мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом и оказался на 11-м месте.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 102 нормы в 50.

Об этом сообщает ресурс IQ-Air, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп".

В настоящее время Киев находится на 11 месте в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом

В чем причина ухудшения состояния воздуха

По состоянию на вечер 21 сентября в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.

Рекомендации для жителей Киева и области

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно по ссылке asm.kyivcity.gov.ua и в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, в пятницу, 20 сентября, Киев с самого утра затянуло дымом, а в воздухе держался едкий запах от гари. Практически все стационарные пункты мониторинга атмосферного воздуха столицы фиксировали высокий уровень загрязненности. Сильный запах гари ощущали на левом берегу столицы, а также на Подоле, Оболони, Борщаговке.

Угроза миновала! Уровень загрязнения воздуха в Киеве снижается!

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