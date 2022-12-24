В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 136 при норме в 50.

Киев вошел в топ-20 мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом и оказался на 18-м месте.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 136 при норме в 50.

Об этом сообщает ресурс IQ-Air, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

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Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп".

Особенно чувствительным людям экологи советуют: закрыть окна дома; не выходить лишний раз на улицу; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум и сделать влажную уборку.

Напомним, в Киеве метеорологи прогнозируют мокрый снег.

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