Киев вошел в топ-100 умных городов мира: обогнал Токио, Стамбул и Лиссабон

Киев вошел в топ-100 умных городов мира: обогнал Токио, Стамбул и Лиссабон

За год Киев поднялся вверх на 16 пунктов.

Киев вошел в топ-100 умных городов мира. В 2021 году столица Украины заняла 82 место, обогнав Токио, Стамбул и Лиссабон.

Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Smart City Index, который составили Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологии и дизайна.

Отмечается, что за год Киев поднялся вверх на 16 пунктов. Лучшая положительная динамика наблюдалась только у трех городов — Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).

Исследование учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей. Лидерами общего рейтинга стали города Сингапур, Цюрих и Осло.

Руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич объяснил, что среди онлайн-сервисов в Киеве положительно отметили покупку билетов в общественном транспорте, сервисы парковки и е-документы. В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются вопросами, которіе беспокоят киевлян.

Напомним, что в Киеве стало тяжелее дышать. В воздухе зафиксировано превышение вредных веществ. Метеорологические условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

imd.org/smart-city-observatory

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