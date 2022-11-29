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Киев вернулся к стабилизационным отключениям электроэнергии: где искать графики

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
6187
Время на прочтение
2 мин
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Киев вернулся к стабилизационным отключениям электроэнергии: где искать графики

Фото: Unsplash

Отключения в столице будут продолжаться не более 4 часов.

Сегодня, 29 ноября, в Киеве применяются стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Сегодня, по распоряжению госкомпании НЭК "Укрэнерго", применяются стабилизационные отключения электроэнергии. Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК по ссылке. Чтобы узнать есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизации, введите свой адрес на украинском языке: улицу и номер дома.

Напомним, 23 ноября Россия в очередной раз атаковала ракетами энергетические объекты Украины. Больше всего досталось Киеву и области, где после обстрела исчезли свет, отопление, вода и связь. Электроэнергии в столице и области не было почти двое суток, после чего свет включался с аварийными и экстренными отключениями без графиков.

Ограничение электроснабжения также применяется во всех регионах Украины.

В то же время, эксперты, власти и военные предупреждают, что Россия готовит новые обстрелы, чтобы погрузить Украину в полный тотальный блекаут. Однако, по словам военного эксперта Петра Черника, России не удастся полностью погрузить Украину в темноту.

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Дата публикации
Просмотры
6187
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