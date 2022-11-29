Киев вернулся к стабилизационным отключениям электроэнергии: где искать графики

Отключения в столице будут продолжаться не более 4 часов.
Сегодня, 29 ноября, в Киеве применяются стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК.
"Сегодня, по распоряжению госкомпании НЭК "Укрэнерго", применяются стабилизационные отключения электроэнергии. Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК по ссылке. Чтобы узнать есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизации, введите свой адрес на украинском языке: улицу и номер дома.
Напомним, 23 ноября Россия в очередной раз атаковала ракетами энергетические объекты Украины. Больше всего досталось Киеву и области, где после обстрела исчезли свет, отопление, вода и связь. Электроэнергии в столице и области не было почти двое суток, после чего свет включался с аварийными и экстренными отключениями без графиков.
Ограничение электроснабжения также применяется во всех регионах Украины.
В то же время, эксперты, власти и военные предупреждают, что Россия готовит новые обстрелы, чтобы погрузить Украину в полный тотальный блекаут. Однако, по словам военного эксперта Петра Черника, России не удастся полностью погрузить Украину в темноту.
Читайте также:
- Кличко сообщил, сократят ли в ближайшее время комендантский час в Киеве
- Сколько раз в неделю Россия может обстреливать Украину: пресс-секретарь Воздушных сил рассказал
- Почему Кремль делает интервалы между атаками: военный эксперт раскрыл "людоедскую" стратегию россиян