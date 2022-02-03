Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону — Рубан

Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону — Рубан

Такие прогнозы связаны с быстрым распространением коронавируса Omicron.

В ближайшие две недели Киев может зайти в "красную" зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом рассказал начальник ГУ Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии УНН.

"Прежде всего, с 13 января идет прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной инфекцией. И сегодня, учитывая показатели, Киев стоит на пороге "оранжевой" зоны, и в ближайшие две недели, при малых противоэпидемических мерах, может зайти в "красную" зону карантина", — подчеркнул он.

По словам Рубана, такие прогнозы связаны со стремительным распространением коронавируса Omicron, из-за чего другие регионы постепенно переходят в "красную" зону.

Однако точной даты перевода Киева в "красную" зону нет, поскольку все будет зависеть от противоэпидемических мер. Если все организовывать правильно и соблюдать все правила, тогда Киев может остаться в "стабильном состоянии".

Также Рубан добавил, что сегодня уже 30% школ Киева прекратили свою работу и перешли на дистанционное обучение с целью недопущения распространения инфекции в коллективе.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что карантинные ограничения будут внедрены только в том случае, если в конкретном субъекте хозяйствования не будет совершена 100% вакцинация людей.

"Если весь персонал того или иного предприятия вакцинирован и соблюдает определенные противоэпидемические меры, то они имеют право работать в обычном режиме, даже в "красной" зоне". Отдельно по каждому субъекту есть перечень специальностей и учреждений, имеющих право работать при условии наличия вакцинации", — добавил начальник Госпродпотребслужбы.

Рубан отметил, что столица сейчас лидер вакцинации.

"По статистическим данным, привито уже более 60%. И при соблюдении всех противоэпидемических мер, перехода в "красную" зону можно избежать", - резюмировал чиновник.

Напомним, в столице не исключают возможности закрытия всех школ на карантин.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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