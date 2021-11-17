Киев в пробках: жителей столицы предупредили о сбое в движении общественного транспорта

Киев в пробках: жителей столицы предупредили о сбое в движении общественного транспорта

Общественный транспорт едет с опозданием из-за пробок.

В Киеве в работе общественного транспорта утром 17 ноября произошел сбой. Ряд автобусов и троллейбусов курсируют с опозданием.

Об этом сообщают в "Киевпасстрансе".

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Причиной задержки называют скопление автотранспорта. В частности, задерживается движение автобусов №21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к на направлении проспекта Маяковского, Керченской площади и проспекта Ватутина.

На место вызвали полицию. Введено оперативное положение №4 — движение транспорта без соблюдения расписания.

Напомним, в Киеве существенно повышают стоимость проезда в общественном транспорте – до 20 грн. Для владельцев "Карточки киевлянина" будет дешевле — 12 гривен. Новые тарифы будут действовать предварительно с 01.01.2022 года.

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